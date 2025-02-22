"Не перестану бути трансгендером": зірка "Ейфорії" після указів Трампа отримала новий паспорт, де її записали чоловіком. Відео

Фото з Instagram Хантер Шефер

Зірка серіалу "Ейфорія", 26-річна трансгендерна акторка Хантер Шефер відверто розповіла з чим зіткнулася після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон про визнання тільки двох гендерів: чоловічого і жіночої.

У своєму TikTok Хантер зізналася, що загубила свій паспорт у Барселоні і подала заявку на відновлення. Втім новий паспорт їй вже видали зі зміненою там статтю на чоловічу, попри те, що вона жила й ідентифікувала себе як жінка багато років.

Шефер зазначає, що у всіх своїх документах гендерний маркер був жіночий, ще з того часу, як вона у підлітковому віці змінила стать. Новий паспорт зірці видали, спираючись на свідоцтво про народження.

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"Сьогодні у мене була сувора перевірка реальності, і я відчула, що треба поділитися цим", - сказала акторка.

Хантер розповіла, як закони Трампа вплинули на її життя

"Мені начхати, що у моєму паспорті стоїть літера "М" (в англійській мові чоловіча стать позначається male, - ред). Це нічого не змінює в мені, чи в моїй трансгендерності. Але це робить життя трохи складнішим", - зазначила Шефер.

Зокрема, каже Хантер, це може ускладнити їй виїзд за кордон, адже такий паспорт точно приверне до себе увагу прикордонників.

Зірка "Ейфорії" зазначила, що така політика вплине абсолютно на всіх трансгендерних людей.

"Ніхто, незалежно від того, наскільки він багатий, білий, красивий, чи ні, не буде виключенням", - додала вона.

До речі, постраждати від цих законів можуть безліч медійних персон, такі як Кейтлін Дженнер

До того ж вона висловила свої побоювання, що зміни у політиці пов'язані з історичними тенденціями фашизму.

"Думаю, я просто трохи боюся того, як повільно все це впроваджується, тому що все починає відбуватися. Ми ніколи не перестанемо існувати. Я ніколи не перестану бути трансгендером. Буква в паспорті не може цього змінити, до біса цю адміністрацію", - підсумувала вона.

@csbvkjbvjkbkjjvkfsjk posted/deleted this last night because i wanted to make a more concise/well spoken thing but it’s out in the world! so putting it back heree ♬ original sound - Hunter Schafer

До речі, своє обурення Трампом нещодавно висловила й американська співачка Мадонна. Вона розкритикувала його за те, що той назвав себе "королем".

Якось ТаблоID писав, якими скандальними випадками прославився Дональд Трамп.