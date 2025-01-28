"Діва", меседж рішучості та надлишок фотошопу: в мережі обговорюють офіційний портрет Меланії Трамп. Фото

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Донедавна порожній Instagram-акаунт першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп поповнився її першим офіційним фотопортретом. Його авторкою, як це було й на початку першої президентської каденції Дональда Трампа, стала бельгійська фотографка Режін Маго.

"Для мене як для мисткині працювати з такою надихаючою жінкою є привілеєм. Вона - перфекціоністка і дуже залучена у творчий процес", - цитує Маго ВВС.

На відміну від першого офіційного фото 2017-го року, зробленого в одному з житлових приміщень президентської резиденції, для свіжої світлини Меланія позувала у Жовтій овальній кімнаті, яка використовується для формальних прийомів важливих гостей. За спиною першої леді бовваніє монумент Вашингтона.

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54-річна перша леді випромірює силу, рішучість та впевненість Фото Режін Маго з Instagram Трамп

На думку Гвендолін Дюбуа Шоу, історикині мистецтва, кураторки і професорки американського мистецтва в Університеті Пенсільванії, упевнена поза Меланії та зміна більш віддаленої локації на приміщення, розташоване понад Овальним кабінетом, надсилає меседж про те, що перша леді рішуче "готова взятися до справ".

Як відзначає редакторка розділу моди The Guardian Еллі Вайолет Бремлі, сильний та діловий образ Трамп суперечить традиційній ролі першої леді: "пом'якшувати" президента в очах публіки та робити його більш людяним. Контрастує він і і з її закритим образом у день інавгурації. Якщо тоді пів обличчя Меланії було приховане під крислатим капелюхом, тепер її очі дивляться просто у камеру.

У день інавгурації Меланія Трамп буцімто воліла повністю приховати свої емоції та почуття від широкого загалу Фото Getty Images

Як пише WWD, на Трамп жакет-смокінг від Dolce & Gabbana, широкий пасок і брюки від Ralph Lauren.

Тим часом, як і варто було очікувати, деякі інтернет-користувачі запідозрили, що для портрету Меланії Трамп не пошкодували фотошопу, пише Daily Mail. Першу леді називають "пластиковою" та заявляють, що в цьому фото немає анічогісінько "теплого і справжнього".

Прихильники MAGA, навпаки, захопюються "найелегантнішою першою леді", "дівою" та "великим босом".

Нагадаємо, днями Дональд, для якого це третій шлюб, та Меланія відсвяткували 20-ту річницю весілля. Президент привітав дружину в соцмережах.