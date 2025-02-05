"Меланія Трамп 2.0": радники першої леді США розказали про її образ та яка вона у житті

Фото Régine Mahaux для Hello!

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп прикрасила діджитал-обкладинки журналу Hello!.

Із виданням поспілкувалися троє її радників: стиліст та дизейнер Ерве П'єр, офіційна фотографка першої леді Режін Маго і дизайнер інтер'єрів Там Каналліхам. Вони розказали про її вдачу і те, яким буде її образ під час другої президентської каденції чоловіка.

Меланія Трамп на одній із двох діджитал-обкладинок. Друга - чорно-біла

Так, команда 54-річної Меланії працює над формуванням образу рішучої, але теплої жінки, яка задоволена тим місцем, яке посідає у своєму шлюбу та сім'ї, пріоритетом якої є Дональд та їхній 18-річний син Беррон, але яка вдало вправляється і з роллю першої леді.

"Вона завжди на правильному місці. Вона завжди позаду свого чоловіка. Він у світлі, а їй світло не потрібно. Вона - дуже хороший номер два. Завжди спершу йде її чоловік, і мені це до вподоби, в неї міцні сімейні цінності, бути хорошою дружиною і дбати про те, щоби всі були щасливі", - поділилася Маго.

Меланія Трамп - "дуже хороший номер два"

Зі слів П'єра, Меланія Трамп завжди приязна з персоналом і не білоручка.

"Коли я щойно почав працювати на пані Трамп, я готував одяг для підгонки по фігурі та побачив, як вона вкладає взуття в валізу. Я одразу сказав їй, що їй не можна цього робити, що це - моя робота, а вона відповіла: "Я завжди пакуюся сама, щоби бути певною, що є в моєму багажі"", - пригадав стиліст, який називає першу леді "мадам" або "пані Трамп".

"А ще вона сама зробить тобі кави. Якщо у вас про неї уявлення як про жінку, оточену прислужниками, то ви помиляєтеся", - запевнив він.

Люди з найближчого оточення першої леді розказали про неї в глянці

Як відзначив Каналліхам, Меланіїну впевненість у собі нерідко недооцінюють, але вона в ній справді присутня, коли йдеться про речі, на яких перша леді добре розуміється. Коли ж вона стикається з чимось новим до неї, то цінує можливість слухати на навчатися в інших.

"У ній щось є - сильна жінка - але, водночас, присутня м'яка сила, вона дуже добре збалансовує свого чоловіка... Вона віддана. Вона кохає його, а він кохає її", - поділилася фотографка.

Зі слів Режін, Меланія та Беррон - "хороша команда", між матір'ю та сином існує особливий зв'язок

Нагадаємо, Маго стала авторкою першого (за час другого президентства Трампа) офіційного фотопортрету Меланії. Він викликав суперечливі враження в мережі.

Як відомо, раніше лук першої леді на інавгурації Дональда Трампа, зокрема її капелюх, став інтернет-мемом.