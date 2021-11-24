Карпа посвітила соском у мокрому вбранні та розказала про зміни в своєму сексуальному житті

Співачка та письменниця Ірена Карпа зізналася, що в її попередніх двох шлюбах не панувала сексуальна ідилія. Яких метаморфоз зазнавало її інтимне життя з роками, вона розказала підписникам у Instagram.

Проілюструвала свій допис 40-річна Ірена, звісно ж, черговими пікантними фото.

"Не знаю, як у вас, але в мене в 20-річному віці була якась чудесна капасіті зависати в ліжку цілодобово. (І не тільки спати). Там ще можна було їсти, дивитися піратські фільми, сперечатися, прогулювати пари, плакати від нерозділеного кохання, писати з цього приводу гамно-вірші, відтак трохи кращу прозу, читати Кастанеду й Воннегута і - OF COURSE! - кохатися", - пригадала Карпа.

"Ну бо який же інший смисєл жизні в 20 років?!", - додала вона.

фото з instagram alina ruda

Зі слів Ірени, у 27 років вона вирішила, що "безнадійно стара" і має терміново вийти заміж.

"Пацан сказав - пацан зробив. Тривав перший заміж недовго, секс іще менше. Я з тривогою вчитувалася у глянцеві статті про те, що в подружжі у всіх секс стає лише кращим, а у мене шото нєт, так що пора цю лавочку закрити", - розказала Карпа.

Зірка радить жінкам позбутися кліше про "шлюбний обов'язок", вле все-таки займатися сексом, навіть коли "трошки лінь".

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Нагадаємо, нещодавно Ірена розкрила секрет щасливих стосунків у парі.

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