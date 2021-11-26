Володарка "Греммі" Megan Thee Stallion у сексі-вбранні засвітила соковиті форми та розтяжки на дупці. ФОТО
Американська реперка Megan Thee Stallion зачарувала шанувальників гарячими світлинами - причому не лише тим, що 26-річна кралечка демонструє свої форми зблизька, а й її чесністю.
На фото, якими виконавиця поділилася в Instagram, вона не стала маскувати розтяжки на дупці та стегнах.
Її допис за добу зібрав понад 2,6 мільйона лайків. Підписники дякують Меган за щирість, а її розтяжки порівнюють зі смугами тигриці.
Як пише Page Six, володарка "Греммі" не вперше поширює в мережі бодіпозитивний меседж.
"Я люблю моє тіло. Кожен вигин, кожен дюйм, кожна риска, кожна ямка - це окраса мого храму", - сказала якось артистка.
"Моє тіло належить мені. І нікому крім мене. І тим, кого я до нього допускаю, дуже пощастило. Ви можете не вважати моє тіло бездоганним і, може, ніколи не вважатимете. Та коли я дивлюся в дзеркало, я люблю те, що в ньому бачу", - наголосила вона.
Нагадаємо, нещодавно модель Айрленд Болдуїн поділилася чесними фото, на яких постає такою як є: з розтяжками, целюлітом та екземою на шкірі.
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