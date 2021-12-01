Колишня Маска наробила фото у колготках і засвітила соски
33-річна співачка Grimes, яка після розриву з Ілоном Маском має намір створити лесбійську комуну, обожнює дивувати фанів епатажними образами.
Цього разу вона виклала в Instagram фото в самих лише колготках і ненароком засвітила соски. Груди видно у відображенні артистки в дзеркалі.
На знімках дівчина позує в образі зі свого майбутньго кліпу на пісню "Player of Games", прем’єру якого й анонсувала.
Що ж, цікаво, чи не забанить Instagram такі світлини. Адже схожа ситуація нещодавно трапилася із Мадонною. 63-річна артистка похизувалася нюдсами, де було видно її соски, на що соцмережа відповіла баном.
Нагадаємо, 50-річний бізнесмен Ілон Маск та Grimes зустрічалися з 2018-го по 2021-й рік. Попри розрив вони підтримують теплі стосунки й разом виховують 1,5-річного сина X Æ A-Xii.
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