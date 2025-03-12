Кейт Мосс і Зої Кравіц посвітили сосками у прозорих аутфітах на моді в Парижі

11-го березня зірковим показом Saint Laurent завершився Тиждень моди в Парижі. Його відвідали суперзірки, зокрема модель Кейт Мосс і актриса Зої Кравіц, які дали волю своїм оголеним грудям під прозорими вбраннями.

51-річна ікона стилю Мосс, котру по праву можна вважати однією з тих легендарних жінок, які свого часу започаткували розкуті образи без бюстгальтера, посвітила сосками з-під прозорої чорної блузки.

Оголені груди під прозорим вбранням - частина фірмового стилю Кейт Мосс Фото Getty Images

А 36-річна режисерка і акторка Кравіц відверто світила грудьми з-під мережива, яке прикрашало її атласну сукню-комбінацію.

Тендітна Зої теж частенько світить оголеними грудьми Фото Getty Images

Як відомо, торік і Мосс, і Кравіц розірвали свої стосунки з бойфрендами. Зої розійшлася з актором Ченнінгом Татумом, а Кейт - з фотографом Ніколаєм фон Бісмарком, який молодший за неї на 13 років.