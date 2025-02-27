Мадонна на цвинтарі посвітила сосками у прозорому корсеті для короткометражки про смерть
Американська співачка Мадонна представила короткометражний фільм "Похоронні ритуали", знятий фотографом Стівеном Кляйном. Він же провів фотозйомку для весняно-літнього номеру CR Fashion Book.
Авторкою сценарію та головною героїнею виступила, звісно ж, сама 60-річна попкоролева.
"Злочин пристрасті. Справу не розкрито", "небезпечна казка про бажання", - так описується відео, дія якого відбувається на цвинтарі.
За кадром Мадж говорить про свої сприйняття смерті та досвід зустрічей із нею. Артистка з'являється в образі загадкової засмученої вдови, яка має при собі пістоля. Один із луків зірки - дуже провокаційний: це яскраво-червона спідниця та прозорий корсет, який стискає перса виконавиці, не приховуючи сосків. У ньому вона лягає на надгробний камінь. Наприкінці ж відео вдова зваблює черницю.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, відлучена від церкви Мадонна нещодавно розбурхала мережу створеними ШІ фото, де її любострасно обіймає Папа Римський. Як відомо, насправді в зірки інший хлопець: 28-річний футболіст Акім Морріс.
Серпанок до п'ят VS прозоре міні: Мадонна епатувала модну Італію зухвалими луками. Фото
Мадонна в Лондоні посвітила ніжками у стильному total black і притулилася до свого хлопця для фото
Щоби не заляпатись? 66-річна Мадонна голіциць показалася за трапезою. Фото
Мадонна показала рідкісне фото з батьком та всіма дітьми і себе в обіймах молодого коханця