Мадонна на цвинтарі посвітила сосками у прозорому корсеті для короткометражки про смерть

Американська співачка Мадонна представила короткометражний фільм "Похоронні ритуали", знятий фотографом Стівеном Кляйном. Він же провів фотозйомку для весняно-літнього номеру CR Fashion Book.

Авторкою сценарію та головною героїнею виступила, звісно ж, сама 60-річна попкоролева.

Мадонна показалася в кількох дуже зухвалих луках

"Злочин пристрасті. Справу не розкрито", "небезпечна казка про бажання", - так описується відео, дія якого відбувається на цвинтарі.

За кадром Мадж говорить про свої сприйняття смерті та досвід зустрічей із нею. Артистка з'являється в образі загадкової засмученої вдови, яка має при собі пістоля. Один із луків зірки - дуже провокаційний: це яскраво-червона спідниця та прозорий корсет, який стискає перса виконавиці, не приховуючи сосків. У ньому вона лягає на надгробний камінь. Наприкінці ж відео вдова зваблює черницю.

Саме цей кадр попдіва обрала для Insta-сторіс із лінком на фільм Фото з Instagram Мадонни

60-річна Мадж стала зажуреною та екстравагантною вдовицею

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Нагадаємо, відлучена від церкви Мадонна нещодавно розбурхала мережу створеними ШІ фото, де її любострасно обіймає Папа Римський. Як відомо, насправді в зірки інший хлопець: 28-річний футболіст Акім Морріс.