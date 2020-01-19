Зостануться без титулів і повернуть $3 мільйони: деталі фінальної угоди між Гаррі, Меган та королівською сім'єю

Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно здійснили своє відокремлення від королівської родини Великої Британії. Як і передбачалося, це коштуватиме їм недешево. Пара втрачає титули і більше не зватиметься "Їхні Королівські Високості". А ще поверне до казни 3,1 мільйона доларів.

Приблизно в таку суму обійшлася реновація оселі подружжя, Фрогмор-котеджу.

Нову заяву з приводу "Мегзіта" зробила Єлизавета ІІ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 18 Янв 2020 в 10:30 PST

"Після багатьох місяців розмов та нещодавніх обговорень, я рада, що разом нам вдалося знайти конструктивний спосіб підтримати подальший шлях мого онука та його сім'ї. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть дуже любими членами моєї родини", - сказала Її Величність.

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Королева зазначила, що розуміє, як нелегко було Гаррі та Меган в останні роки через те, скільки уваги до них було прикуто. І підтримує їхнє бажання жити більш незалежним життям.

"Хочу подякувати їм за їхню віддану працю в цій країні, країнах Співдружності та за їхніми межами, і я особливо пишаюся тим, як Меган настільки швидко вдалося стати членом родини. Уся моя родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм побудувати щасливе та спокійне нове життя", - наголосила Єлизавета.

Про умови угоди, яка починає діяти з весни 2020-го року, на офіційному сайті розказав Букінгемський палац.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 14 Июл 2019 в 2:24 PDT

Отже, оскільки герцог та герцогиня Сассекські більше не працюють членами королівської родини, до них більше не звертатимуться "Ваша високість". Вони більше не представлятимуть королеву офіційно та не братимуть участь у офіційних військових заходах.

"Їз благословення королеви", Гаррі та Меган продовжать підримувати свої приватні патронати та організації. Але державних коштів на виконання королівських обов'язків більше не одержуватимуть. Як підкреслив палац, повернути Суверенному трасту гроші за ремонт свого дому було ініціативою самих герцога та герцогині. Фрогмор-котедж лишиться їхньою оселею в Британії.

Деталі угоди, що стосуються організації безпеки подружжя, палац не оприлюднюватиме. Нагадаємо, скоріше за все, це і надалі здійснюватиметься за державні кошти.

Також, пише The Daily Mail, вочевидь, принц таки продовжить отримувати гроші від герцогства свого тата Чарльза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 20 Сен 2019 в 7:07 PDT

Як відомо, в принца Гаррі є багатомільйонна "фінансова подушка" - спадок від матері та прабабусі. Меган, знімаючись у "Форс-мажорах", теж встигла наскладати в панчоху кілька мільйонів доларів.

Нагадаємо, заява пари про відокремлення стала прикрою несподіванкою для королівської родини, адже Єлизавета ІІ забороняла онукові це робити.

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