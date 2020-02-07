Морозюк у купальнику та гольфах потрусила сідницями на камеру. ВІДЕО
П'ятниця, 7 лютого 2020, 10:19
Дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина, яка нещодавно жалілася на занижену самооцінку, вважає, що задля гарної форми достатньо займатися вдома з гумкою.
Як це робити, Іра показала на власному прикладі. Причому зробила це в купальнику та гольфах, трусячи попою перед камерою свого телефону.
Гіпнотичне відео фітнес-краля виклала у своєму Instagram.
"Немає часу і коштів на тренажерний зал? Все відмазки ... Досить однієї гумки і годинки часу між домашніми справами, щоб тримати себе в формі", - запевнила Іра.
Не секрет, що 30-річна Морозюк регулярно тренується і викладає відео своїх занять у мережу. А потім активно демонструє результат своїх тренувань в оголеному вигляді.
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