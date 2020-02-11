Елегантність та шик: Міддлтон вигуляла строгий костюм від Alexander McQueen

Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон здійснила черговий стильний вихід у люди. Вона вигуляла строгий костюм зі спідницею від улюбленого бренду Alexander McQueen.

Разом із принцом Чарльзом та Каміллою Паркер-Боулз подружжя відвідало реабілітаційний центр для військовослужбовців у Лафборо.

Prince Charles, Prince of Wales and Camilla, Duchess of Cornwall with Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge visit the Defence Medical Rehabilitation Centre Stanford Hall to meet patients and staff in Loughborough. #royaL #katemiddleton pic.twitter.com/fgcAKfUq5s — Mark Cuthbert (@markacuthbert) February 11, 2020

Між іншим, як підрахувало видання The Daily Mail, ось так, учотирьох вони взяли участь у офіційному заході вперше за дев'ять років.

Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall with Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge visit the Defence Medical Rehabilitation Centre Stanford Hall to meet patients and staff in Loughborough. #royal #katemiddleton #duchesskate #royals #DuchessofCambridge pic.twitter.com/GSAuK7LhB6 — Mark Cuthbert (@markacuthbert) February 11, 2020

Як пише Elle, Кетрін довершила свій лук чобітками Ralph Lauren.

Нагадаємо, подейкують, через те, що принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї, навантаження на решту родичів королеви зросло. І Міддлтон від утоми та недосипання вже перебуває "на межі".

Фото з Twitter фотографа Марка Катберта

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