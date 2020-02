Елегантність та шик: Міддлтон вигуляла строгий костюм від Alexander McQueen

Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон здійснила черговий стильний вихід у люди. Вона вигуляла строгий костюм зі спідницею від улюбленого бренду Alexander McQueen.

Разом із принцом Чарльзом та Каміллою Паркер-Боулз подружжя відвідало реабілітаційний центр для військовослужбовців у Лафборо.

Prince Charles, Prince of Wales and Camilla, Duchess of Cornwall with Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge visit the Defence Medical Rehabilitation Centre Stanford Hall to meet patients and staff in Loughborough. #royaL #katemiddleton pic.twitter.com/fgcAKfUq5s