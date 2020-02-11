Елегантність та шик: Міддлтон вигуляла строгий костюм від Alexander McQueen

Вівторок, 11 лютого 2020, 16:47

Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон здійснила черговий стильний вихід у люди. Вона вигуляла строгий костюм зі спідницею від улюбленого бренду Alexander McQueen.

Разом із принцом Чарльзом та Каміллою Паркер-Боулз подружжя відвідало реабілітаційний центр для військовослужбовців у Лафборо.

Між іншим, як підрахувало видання The Daily Mail, ось так, учотирьох вони взяли участь у офіційному заході вперше за дев'ять років.

Як пише Elle, Кетрін довершила свій лук чобітками Ralph Lauren.

Нагадаємо, подейкують, через те, що принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї, навантаження на решту родичів королеви зросло. І Міддлтон від утоми та недосипання вже перебуває "на межі".

Фото з Twitter фотографа Марка Катберта

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Бред Пітт на BAFTA підколов королівську родину. ВІДЕО реакції Вільяма та Кейт

Кейт Міддлтон пояснила, чому більше не планує мати дітей

"Старомодний шлюб": інсайдер розповів про стосунки принца Вільяма та Кейт

Гламур і кропива: принц Чарльз долучився до створення модної колекції для London Fashion Week

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів