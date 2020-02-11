Елегантність та шик: Міддлтон вигуляла строгий костюм від Alexander McQueen

Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон здійснила черговий стильний вихід у люди. Вона вигуляла строгий костюм зі спідницею від улюбленого бренду Alexander McQueen.

Разом із принцом Чарльзом та Каміллою Паркер-Боулз подружжя відвідало реабілітаційний центр для військовослужбовців у Лафборо.

Вільям навіть спробував пограти в баскетбол в інвалідному візку.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Feb 11, 2020 at 8:44am PST

Між іншим, як підрахувало видання The Daily Mail, ось так, учотирьох вони взяли участь у офіційному заході вперше за дев'ять років.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Feb 11, 2020 at 8:43am PST

Як пише Elle, Кетрін довершила свій лук чобітками Ralph Lauren.

Нагадаємо, подейкують, через те, що принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї, навантаження на решту родичів королеви зросло. І Міддлтон від утоми та недосипання вже перебуває "на межі".

Фото з Twitter фотографа Марка Катберта, відео з з Instagram Кенсингтонського палацу

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