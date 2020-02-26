Стриманий твід та срібні туфлі: Міддлтон вигуляла ефектний лук до театру

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон удвох вибралися на мюзикл до одного з театрів Ковент-Гардена.

Пара дивилася п'єсу "Dear Evan Hansen", яка піднімає важливі теми психічного здоров'я та відносин батьків із дітьми-підлітками. Спеціальний показ вистави відбувся на підтримку The Royal Foundation.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 25 Фев 2020 в 3:42 PST

Для культурного заходу Кетрін вбралася в сукню Eponine із темного твіду. Довершила вона свій лук сріблястими туфельками Jimmy Choo, які коштують 680 доларів. Щоправда, як зазначає The Daily Mail, ця пара не нова, Кейт уже надягала її кілька разів.

А от клатч - новенький, коштує такий близько 880 доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 25 Фев 2020 в 4:51 PST

До слова, на початку березня Вільям із Кейт вирушать у офіційну поїздку до Ірландії. Подейкують, після того, як принц Гаррі та Меган Маркл "звільнилися" з королівської родини, навантаження на решту її членів зросло, і Міддлтон, позитивна та спокійна зовні, насправді перебуває на межі зриву.

Нагадаємо, кілька років тому були підозри, що Кейт страждає на булімію, розлад харчової поведінки, який був і в принцеси Діани. Однією з тривожних ознак називали те, що на пальцях герцогині часто бувають ранки, схожі на типові травми буліміка, який регулярно викликає в себе блювання. Відтак не можна не звернути увагу на те, що на фото з театру один із пальців Міддлтон знову заклеєний пластирем.

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