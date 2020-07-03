Спека по-українськи: обираймо найгарячішу зірку в купальнику

Літо у розпалі, і стрічка соцмереж, як завжди, рясніє тілами в купальниках. От тільки не на закордонних курортах, а на вітчизняних пляжах.

Внутрішній туризм процвітає, і навіть зіркам доводиться задовольнятися одеськими готелями, морем на Херсонщині, карпатськими краєвидами та басейнами у передмістях столиці.

Співачки, моделі і телеведучі змагаються за найсексуальніші фото в бікіні, виставляючи себе з різних боків.

Тож ми вирішили, що вже час обирати найгарячіший зірковий лук. Голосуємо!

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Настя Каменських ходить в купальнику у себе вдома. Під час карантину вона навіть зняла кліп, який складається з її спогадів про подорожі . І там багато кадрів в купальнику

Катерина Осадча цього літа відкриває для себе краєвиди поблизу Києва і не тільки

А ось Віка Сміюха наробила купу фото на пляжах Одеси