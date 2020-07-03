Спека по-українськи: обираймо найгарячішу зірку в купальнику

3 липня 2020, 12:50

Літо у розпалі, і стрічка соцмереж, як завжди, рясніє тілами в купальниках. От тільки не на закордонних курортах, а на вітчизняних пляжах.

Внутрішній туризм процвітає, і навіть зіркам доводиться задовольнятися одеськими готелями, морем на Херсонщині, карпатськими краєвидами та басейнами у передмістях столиці.

Співачки, моделі і телеведучі змагаються за найсексуальніші фото в бікіні, виставляючи себе з різних боків.

Тож ми вирішили, що вже час обирати найгарячіший зірковий лук. Голосуємо!


 
Настя Каменських ходить в купальнику у себе вдома. Під час карантину вона навіть зняла кліп, який складається з її спогадів про подорожі. І там багато кадрів в купальнику
 
Катерина Осадча цього літа відкриває для себе краєвиди поблизу Києва і не тільки
 
Слава Камінська носить купальники, не виходячи зі свого житлового комплексу в Києві
 
А ось Віка Сміюха наробила купу фото на пляжах Одеси
 
Ірина Морозюк у мінібікіні світить тілом на столичних Осокорках
 
А от Maruv не злякалася коронавірусу і теж подалася в Одесу
 
Так само зробила і модель Аліна Байкова
 
Теж в Одесі купається і засмагає Ірина Федишин, яка перед цим відпочивала у Карпатах
 
Модель Алла Григор'єва вигулює бікіні десь біля річки
 
Валерія Крук згадує свої подорожі світом та фотографіями в купальнику агітує працювати над тілом

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