Принц Вільям та Кейт у грайливому шовку та з хвостиком навідалися до лікарні

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, котрі через карантин кілька місяців працювали "на удальонці", повертаються до звичного робочого ритму.

Із нагоди 72-річчя Національної служби охорони здоров'я Великої Британії подружжя побувало у Queen Elizabeth Hospital.

Вільям із Кейт висловили медикам подяку за їхні героїчні зусилля в боротьбі з пандемією COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 5 Июл 2020 в 11:35 PDT

Як пише Daily Express, на 38-річній герцогині було шовкове платтячко від Beulah London. Коштує таке близько 650 доларів.

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Нагадаємо, діти подружжя - Джордж, Лотті та Луї під час карантину брали участь у флешмобі зі щовечірніми оплесками лікарям.

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