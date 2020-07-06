Принц Вільям та Кейт у грайливому шовку та з хвостиком навідалися до лікарні
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, котрі через карантин кілька місяців працювали "на удальонці", повертаються до звичного робочого ритму.
Із нагоди 72-річчя Національної служби охорони здоров'я Великої Британії подружжя побувало у Queen Elizabeth Hospital.
Вільям із Кейт висловили медикам подяку за їхні героїчні зусилля в боротьбі з пандемією COVID-19.
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Як пише Daily Express, на 38-річній герцогині було шовкове платтячко від Beulah London. Коштує таке близько 650 доларів.
Нагадаємо, діти подружжя - Джордж, Лотті та Луї під час карантину брали участь у флешмобі зі щовечірніми оплесками лікарям.
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