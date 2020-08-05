У сукні за $2,4 тисячі та барвистій масці: Кейт Міддлтон вигуляла літній лук

Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, мабуть, уперше з початку пандемії коронавірусу з'явилася на людях у відповідному екіпіруванні: в масці та рукавичках. Герцогиня помагала пакувати "бейбі-бокси" для нужденних сімей.

Багатодітна мама вигуляла біле плаття від бренду Suzannah, яке коштує близько 2,4 тисячі доларів. Раніше вона надягала його на Вімблдонський турнір.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 4 Сер 2020 р. о 2:00 PDT

Як пише Daily Express, іще однією родзинкою луку Кетрін стало кольє від Daniella Draper. На ньому вигравірувані літери G, C та L - на честь принца Джорджа, принцеси Шарлоти та принца Луї. Коштує прикраса 1700 доларів. Імовірно, її Міддлтон подарували на 38-ліття.

Нагадаємо, вийшовши з кількамісячної самоізоляції Кейт причепурилася: трохи освітлила волосся та оновила стрижку.

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