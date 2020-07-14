Посткарантинний look: Міддлтон вразила новим кольором волосся та платтям під $2 тисячі

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон за місяці карантину, схоже, скучила за змінами. 38-річна герцогиня вирішила трішки змінити колір волосся.

Оновлена, з освітленими пасмами Кетрін з'явилася на урочистому запуску освітньої програми ВВС для родин із маленькими дітьми.

Як пише The Daily Mail, сукня в горохи на Міддлтон - від бренду Emilia Wickstead. Коштує така 1565 фунтів стерлінгів (близько 2 тисяч доларів).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 13 Июл 2020 в 2:30 PDT

Спілкуючись із учасниками програми, Кейт трохи пожалілася на своє мамське життя-буття.

"У моїх дітей бездонні ротяки. Я постійно почуваюся машиною для їхньої годівлі", - цитує Міддлтон видання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tiny Happy People (@bbctinyhappypeople) 13 Июл 2020 в 2:30 PDT

Іще герцогиня розказала, що їхній із Вільямом молодший син, 2-річний Луї ігнорує соціальну дистанцію.

"Луї не розуміє соціального дистанціювання, він виходить і бажає обіймати всіх, зокрема малюків, молодших за себе", - зазначила Кейт.

Нагадаємо, Міддлтон хотіла би завести ще одну дитину, але принц Вільям проти.

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