Чорний, червоний та бузковий: Гросу в Одесі влаштувала парад купальників
Понеділок, 20 липня 2020, 11:35
Співачка Аліна Гросу кілька днів відпочила в Одесі у готельному комплексі та наробили фото в різних купальниках.
Дівчина так і написала, що влаштувала парад купальників, "щоби задовольнити накопичене самоізоляціонне бажання побачити і відчути море".
Спочатку Аліна показалася спереду і ззаду у чорному бікіні й на підборах. Потім вона виклала селфі в червоному купальнику с високими трусиками, а пізніше показалася у воді в бузковому купальнику з принтом.
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