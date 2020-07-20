Чорний, червоний та бузковий: Гросу в Одесі влаштувала парад купальників

Співачка Аліна Гросу кілька днів відпочила в Одесі у готельному комплексі та наробили фото в різних купальниках.

Дівчина так і написала, що влаштувала парад купальників, "щоби задовольнити накопичене самоізоляціонне бажання побачити і відчути море".

Спочатку Аліна показалася спереду і ззаду у чорному бікіні й на підборах. Потім вона виклала селфі в червоному купальнику с високими трусиками, а пізніше показалася у воді в бузковому купальнику з принтом.

"Дякую, Одесо, за сонячний прийом. Попрацювали, тепер можемо відпочити", - написала Гросу

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