Міддлтон у платті за $700 разом із принцом Вільямом голіруч попоралася з тістом

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон відвідали відому лондонську пекарню Beigel Bake, де, відповідно, помогли пекти бейгли.

Перебуваючи в приміщенні й там, де було фізично неможливо дотриматися соціальної дистанції, подружжя надягало маски. А от без рукавичок герцог та герцогиня вирішили обійтися, навіть працюючи з тістом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 15 Вер 2020 р. о 10:25 PDT

Як пише Vogue, на Кетрін була сукня від її улюбленого бренду Beulah London. Коштує така приблизно 700 доларів. Раніше дружина принца вже з'являлася в ній у травні, коли брала участь у телепередачі, присвяченій темі психічного здоров'я.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 15 Вер 2020 р. о 1:05 PDT

Нагадаємо, Міддлтон не з тих пані, які старанно бережуть свої рученята. Вона не надягає рукавичок, навіть коли займається садівництвом, а ще часто ранить пальці.

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