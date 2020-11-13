Донька Сумської у грайливій фотосесії посвітила пишним бюстом в обтислій майці

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:03

Акторка Антоніна Паперна, котра у квітні народила вдруге та суттєво схудла завдяки грудному вигодовуванню, має від нього ще один приємний бонус - пишний бюст.

Ним 30-річна донька Ольги Сумської похвалилася в Instagram.

 
Тоня Паперна влаштувала фотосесію в тісній маєчці
фото з instagram 
 
Донька Ольги Сумської подарувала їй уже двох онуків
 
Актриса народила сина навесні
 

Нагадаємо, імені сина Тоня та її цивільний чоловік, російський актор Володимир Яглич досі не розкрили. А їхня старша донька зветься Євою.

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