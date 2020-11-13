Донька Сумської у грайливій фотосесії посвітила пишним бюстом в обтислій майці

Акторка Антоніна Паперна, котра у квітні народила вдруге та суттєво схудла завдяки грудному вигодовуванню, має від нього ще один приємний бонус - пишний бюст.

Ним 30-річна донька Ольги Сумської похвалилася в Instagram.

Тоня Паперна влаштувала фотосесію в тісній маєчці фото з instagram

Донька Ольги Сумської подарувала їй уже двох онуків

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Актриса народила сина навесні

Нагадаємо, імені сина Тоня та її цивільний чоловік, російський актор Володимир Яглич досі не розкрили. А їхня старша донька зветься Євою.

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