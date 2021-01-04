Молода дружина Цекала в купальнику показала літо серед зими

Шоумен Олександр Цекало та його четверта дружина, 29-річна Дарина мешкають у Сполучених Штатах. Там вони і зустріли Новий рік, а тепла погода навіть дозволила молодиці поніжитися на пляжі.

Своє "літнє" фото Дарина виклала в Instagram.

Дарина похизувалася апетитним тілом у купальнику фото з instagram

Нагадаємо, торік жінка - жартома чи серйозно - заявила, що їй би вже хотілося завагітніти. Як відомо, в 59-річного Цекала є донька від Лоліти Мілявської і ще двоє дітей від сестри Віри Брежнєвої.

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