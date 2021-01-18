Купальники та гідрокостюми: Горова з дітьми активно відпочиває на Мальдівах

Цвіт українського шоубізу продовжує десантуватися на Мальдівах. Саме туди повезла на відпочинок себе та нащадків продюсерка Ірина Горова.

У планах зіркового сімейства не саме лежання на пляжі та красиві фото для Instagram, а і активне дозвілля, зокрема дайвінг.

Горова з сином і донькою гайнула на Мальдіви

"Мої любі дітки так швидко ростуть, а показати та розказати треба так багато! Я неймовірно щаслива, що я бачила всі їхні перші рази та вчила, як не боятися, як навчитися пробувати щось нове, як бути сміливими та допитливими, як пізнавати світ та відкриватися для нього!", - поділилася ексдружина Потапа.

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Продюсерка привчає нащадків до дайвінгу

Донька ж продюсерки Наталія за відпустку планує досягти чергової фітнес-цілі. Поки ж дівчина, яка має зріст 165 сантиметрів, важить 58 кіло.

У 43-річної Іри вже доросла доця-подружка

"Алкоголь на Мальдівах дуже дорогий, а тому в нас буде майже detox. За харчуванням слідкуватиму, а в планах - вранці біг, а вдень тренування", - пообіцяла 23-річна Наталія, додавши, що мама підтримуватиме та займатиметься разом із нею.

Як відомо, спільному синові Потапа й Горової, Андрію дванадцять років. Він схвалив одруження тата з Настею Каменських, але "теплих стосунків" між ними нема.

Фото з Instagram Ірини та Наталії Горових

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