Купальники та гідрокостюми: Горова з дітьми активно відпочиває на Мальдівах
Цвіт українського шоубізу продовжує десантуватися на Мальдівах. Саме туди повезла на відпочинок себе та нащадків продюсерка Ірина Горова.
У планах зіркового сімейства не саме лежання на пляжі та красиві фото для Instagram, а і активне дозвілля, зокрема дайвінг.
"Мої любі дітки так швидко ростуть, а показати та розказати треба так багато! Я неймовірно щаслива, що я бачила всі їхні перші рази та вчила, як не боятися, як навчитися пробувати щось нове, як бути сміливими та допитливими, як пізнавати світ та відкриватися для нього!", - поділилася ексдружина Потапа.
Донька ж продюсерки Наталія за відпустку планує досягти чергової фітнес-цілі. Поки ж дівчина, яка має зріст 165 сантиметрів, важить 58 кіло.
"Алкоголь на Мальдівах дуже дорогий, а тому в нас буде майже detox. За харчуванням слідкуватиму, а в планах - вранці біг, а вдень тренування", - пообіцяла 23-річна Наталія, додавши, що мама підтримуватиме та займатиметься разом із нею.
Як відомо, спільному синові Потапа й Горової, Андрію дванадцять років. Він схвалив одруження тата з Настею Каменських, але "теплих стосунків" між ними нема.
Фото з Instagram Ірини та Наталії Горових
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