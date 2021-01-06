"Ho-ho-ho": Остапчук із дружиною зняли романтичне різдвяне ВІДЕО
Середа, 6 січня 2021, 16:10
Схоже, телеведучому Володимиру Остапчуку та його другій дружині Христині так сподобалося бути героями романтичних відеоісторій, що вони вирішили зробити це постійною рубрикою у своїх Instagram.
Слідом за весільним "фільмом" голуб'ята зняли і різдвяний.
У ньому пара гуляє святковим Києвом, катається з гірки та цілується.
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Нагадаємо, Христина познайомилася з тоді ще одруженим Вовою на весіллі, яке він вів. Роман розвивався блискавично, і за 2020-й рік телеведучий встиг розлучитися, заручитися та оженитися на новій коханій.
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