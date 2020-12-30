"Більше блиску!": дружина Остапчука в перуці роздала жінкам поради щодо новорічного образу
30 грудня 2020, 15:01
Нотаріуска Христина Горняк готується зустріти свій перший Новий рік у статусі законної дружини шоумена Володимира Остапчука. На правах популярної блогерки молодиця вирішила надавати порад, у чому та з яким макіяжем треба святкувати настання 2021-го.
Христина докладно написала про це в Instagram.
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Нагадаємо, для Вови та його обраниці 2020-й вийшов дуже насиченим. Пара встигла заручитися, захворіти на COVID-19, одужати та одружитися.
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