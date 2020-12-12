Сімейний вихід: принц Вільям, Кейт та діти засвітилися на червоній доріжці
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон зводили своїх трьох нащадків, Джорджа, Шарлотту й Луї до театру. Родина побувала на виставі-пантомімі в The Palladium.
Червоною доріжкою батьки та діти пройшлися без масок, у приміщенні ж їх надягнули лише Вільям із Кейт, від малечі цього не вимагалося.
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Для виходу в світ 38-річна герцогиня обрала темно-синє плаття в білі пелюстки від Alessandra Rich, пише Express. Сукні цього бренду коштують зазвичай близько 2 тисяч доларів.
На ногах у Кетрін були туфельки Prada, а в руці дружина принца несла нову торбинку - Ludlow Concertina Crossbody Bag від Smythson за 800 із чимось доларів.
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Нагадаємо, глядачі серіалу "Корона" нещодавно були спантеличені, помітивши у масовці сцени з принцесою Діаною двійника Міддлтон.
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