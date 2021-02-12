Жінка Остапчука у купальнику показала свій алко-релакс на мальдівському пляжі

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина лютневі сніги та морози вирішили перечекати на теплих Мальдівах.

Кадрами з ідилічної відпустки парочка ділиться в Instagram.

Вова з Христиною у романтичній відпустці на Мальдівах

Ідеальний пляжний релакс

У кожного свої читанки

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До слова, коментатори Остапчука взялися докоряти йому, мовляв, сам він розкошує на пляжі, а його діти від попереднього шлюбу сидять у Києві. На це Вова у сторіз відповів, що восени виділив ексдружині Олені гроші на поїздку на море з Емілією та Еваном, але та буцімто не схотіла.

Нагадаємо, як раніше говорив телеведучий, ішлося про суму "40 із гаком тисяч гривень".

Фото з Instagram Остапчуків

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