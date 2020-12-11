Логунова відверто розказала про свої стосунки з "квіточкою з кігтиками"

Блогерка і телеведуча Поліна Логунова, в котрої з актором Дмитром Ступкою росте 3-річна донька Богдана, поділилася своїми принципами виховання дитини. Жінка довіряє своїм інстинктам та дуже сильно любить свою "квіточку з кігтиками".

Донечці Поліна присвятила допис у Instagram.

"Коротко по наші стосунки... Богдана Ступка - маленька, фантастична, волелюбна суперзірка. Її серце вміє любити так сильно, як це можна собі уявити", - написала Логунова.

Поліна розказала, як виховує донечку фото з instagram логунової

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"Я не знаю, як виховувати правильно, я не читала бібліотеку книг та не одержима робити "як треба". Ніколи не знищувала час у бабських курятницях під назвою "форум", не слухала бабусь та інших порадників, з першого дня я робила так, як вважала за правильне, і як спрацьовував мій материнський інстинкт", - зазначила жінка.

Зі слів Поліни, її дитина - продовження династії сильних та розумних жінок, які вміють любити та самореалізовуватися. Мала уже теж заробляє копійчину, знімаючись для реклами.

"Вона вже отримала свою першу зарплатню, в віці 3,8, вона вже має приклад, як брати від життя все, ні секунди не гаючи!", - наголосила зіркова мати.

У три рочки Богдана вже сама заробляє

"Я не вихувую її за "правилами", я просто люблю її до знемоги, щоранку цілую її хвилин по 5 і радію її пробудженню довго-довго. Так починається її день. Люблю та вчу працювати, це найважливіше, любов та праця! А все інше ти сама урвеш, своїми кігтиками, моя квіточко", - не сумнівається Логунова.

А ще Поліна постійно говорить Богдані, що вона красуня та розумниця. Дівчинка бере з мами приклад і робить компліменти й їй.

Правнучка Богдана Ступки - дівча з характером фото з instagram

Нагадаємо, Логунова нещодавно чесно розказала про те, що не стрималася і накричала на Богдану "з піною з рота". Але потім вибачилася перед донькою.

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