Кейт Міддлтон вигуляла стриманий лук від Dolce & Gabbana, вперше після похорону з'явившись на публіці
Життя триває, і королівська родина Великої Британії, яка 17-го квітня поховала свого патріарха, 99-річного герцога Единбурзького, вертається до виконання своїх офіційних обов'язків.
Принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон відвідали ескадрилью East Ham у Західному Лондоні, де поспілкувалися з курсантами.
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У такий спосіб вони вшанували пам'ять принца Філіпа, який понад 60 років був патроном Навчального авіаційного корпусу. В 2015-му він передав цю почесну місію Кейт, і вона отримала звання Почесної комендантки повітряних кадетів.
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Для появи на публіці герцогиня Кембриджська обрала сукню-пальто від Dolce & Gabbana, повідомляє Elle.
Нагадаємо, 39-річну Кетрін нещодавно визнали найвпливовішою модницею країни.
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