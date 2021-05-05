Лорак у млосних позах похизувалася формами у купальнику

Співачка Ані Лорак, котра розворушила осине гніздо шоубізу, заявивши, що Костянтин Меладзе пропонував їй продюсування в обмін на інтим, поміркувала про чесність та щирість у своєму Instagram.

А як ілюстрацію до своїх роздумів обрала фото в купальнику, на яких звабливо позує на якійсь яхті.

Лорак світила ніжками в теплих краях фото з instagram лорак

"Які у вас стосунки з собою? Втікши від міської метушні, в черговий раз розумію, як важливо знаходити час на чесне спілкування з собою. Нема нічого ціннішого, ніж внутрішня гармонія та щирість по відношенню до самого себе", - поділилася Кароліна.

42-річна зірка останнім часом любить фотографуватися в купальниках

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Нагадаємо, в мережі підозрюють, що чесність не є непохитним принципом Лорак, коли йдеться про фотографії, і їх так завзято редагують, що іноді зірка стає несхожа на себе.

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