Лорак у млосних позах похизувалася формами у купальнику
Співачка Ані Лорак, котра розворушила осине гніздо шоубізу, заявивши, що Костянтин Меладзе пропонував їй продюсування в обмін на інтим, поміркувала про чесність та щирість у своєму Instagram.
А як ілюстрацію до своїх роздумів обрала фото в купальнику, на яких звабливо позує на якійсь яхті.
"Які у вас стосунки з собою? Втікши від міської метушні, в черговий раз розумію, як важливо знаходити час на чесне спілкування з собою. Нема нічого ціннішого, ніж внутрішня гармонія та щирість по відношенню до самого себе", - поділилася Кароліна.
Нагадаємо, в мережі підозрюють, що чесність не є непохитним принципом Лорак, коли йдеться про фотографії, і їх так завзято редагують, що іноді зірка стає несхожа на себе.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Оце так стегна: Лорак у смарагдовій сукні оголила ноги на пляжі. ВІДЕО