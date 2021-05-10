Поки не народила: Меган Маркл засвітилася в квітчастому платті за $1690

Герцогиня Сассекська Меган Маркл разом зі своїм чоловіком, принцом Гаррі взяла участь у благодійному концерті організації Global Citizen.

Через те, що жінка вже перебуває на останніх термінах вагітності, своє відеозвернення вона записала заздалегідь. Зате підібрала напрочуд ефектний лук.

На 39-річній Меган була сукня від Carolina Herrera, яка коштує 1690 доларів.

Окремої уваги варта підвіска на шиї герцогині. Як пише Harper's Bazaar, ця прикраса від Awe Inspired, де символ "дзеркало Венери" поєднаний зі стиснутим кулаком, має назву "Жіноча сила".

У своїй промові Меган говорила про те, як пандемія та спричинена нею економічна криза вдарила саме по жінках. Aдже лише серед мешканок Америки за останній рік втратили роботу 5,5 мільйона осіб, і 47 мільйонам жінок по всьому світі наразі загрожує глибока бідність.

Для появи на екрані колишня актриса обрала сукню в маки та промовисту прикрасу

"Ми з чоловіком щасливі незабаром стати батьками доньки. Це відчуття радості ми поділяємо з мільйонами родин світу. Коли ми думаємо про неї, ми думаємо про всіх молодих жінок та дівчат по всій земній кулі, які повинні мати можливості та підтримку, щоби вести нас уперед", - сказала Маркл.

Дружині принца Гаррі вже дуже скоро народжувати

Як відомо, є припущення, що дружина принца Гаррі спробує взяти участь у президентських виборах 2024-го року.

Нагадаємо, за прогнозами деяких інсайдерів, народити Меган може вже наприкінці травня. Герцогиня планує домашні пологи.

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