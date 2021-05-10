Поки не народила: Меган Маркл засвітилася в квітчастому платті за $1690

Герцогиня Сассекська Меган Маркл разом зі своїм чоловіком, принцом Гаррі взяла участь у благодійному концерті організації Global Citizen.

Через те, що жінка вже перебуває на останніх термінах вагітності, своє відеозвернення вона записала заздалегідь. Зате підібрала напрочуд ефектний лук.

На 39-річній Меган була сукня від Carolina Herrera, яка коштує 1690 доларів.

Реклама:

Окремої уваги варта підвіска на шиї герцогині. Як пише Harper's Bazaar, ця прикраса від Awe Inspired, де символ "дзеркало Венери" поєднаний зі стиснутим кулаком, має назву "Жіноча сила".

У своїй промові Меган говорила про те, як пандемія та спричинена нею економічна криза вдарила саме по жінках. Aдже лише серед мешканок Америки за останній рік втратили роботу 5,5 мільйона осіб, і 47 мільйонам жінок по всьому світі наразі загрожує глибока бідність.

Для появи на екрані колишня актриса обрала сукню в маки та промовисту прикрасу

"Ми з чоловіком щасливі незабаром стати батьками доньки. Це відчуття радості ми поділяємо з мільйонами родин світу. Коли ми думаємо про неї, ми думаємо про всіх молодих жінок та дівчат по всій земній кулі, які повинні мати можливості та підтримку, щоби вести нас уперед", - сказала Маркл.

Дружині принца Гаррі вже дуже скоро народжувати

Як відомо, є припущення, що дружина принца Гаррі спробує взяти участь у президентських виборах 2024-го року.

Нагадаємо, за прогнозами деяких інсайдерів, народити Меган може вже наприкінці травня. Герцогиня планує домашні пологи.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Триб'ют леді Ді та інші приховані меседжі "вагітного" фото Меган Маркл і принца Гаррі

"Життя Джорджа Флойда було важливим": Меган Маркл виступила з промовою про поліцейське насильство

Поява "квазікороля" та примирення Вільяма з Гаррі: що чекає на королівську сім'ю після смерті принца Філіпа