Спітніла Седокова в Києві посвітила пресом у спортзалі

Співачка Ганна Седокова, яка ще днями була зі своїм чоловіком Янісом Тіммою в Лос-Анджелесі, прилетіла до Києва. 38-річна зірка сходила до столичної тренажерки.

Щоправда, в Instagram Аня зізналася, що її план щодо "нового життя з понеділка", не дуже здійснився. Зміна часових поясів, калорійна їжа в США та "бажання свята" у Києві - все це вивело жінку з рівноваги.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"...У голові безлад. У готельному номері хаос. На обидва Instagram нема часу і нуль контенту. Постійне бажання спати. Не ресурсний стан. Раптом десь поділися гроші. Знову почалася кропив'янка чи алергія", - поділилася Седокова.

Виводити себе з цього стану співачка вирішила, давши відповідь на питання: що вона може зробити для себе сьогодні? Тож відповіддю став похід на тренування, медитація та здоровий сніданок.

Нагадаємо, нещодавно Аня спробувала було помиритися зі своїм кучерявим волоссям. Але зрештою таки повернулася до випрямляння.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Седокова показала себе з плюс 5 кіло. ВІДЕО

"В мені щось поламалося": Седокова зізналася, скільки кіло хоче скинути і яких досягла успіхів