Герцогиня Кейт стріла першу леді Джилл: Міддлтон та Байден вигуляли яскраві луки. ФОТО

У Британії 11-го червня розпочавсі саміт Великої сімки, на який, зокрема, прибула американська делегація на чолі з президентом Джо Байденом.

Перша леді Джилл Байден відвідала одну з початкових шкіл у Корнуоллі. Компанію викладачці англійської мови склала герцогиня Кейт Міддлтон.

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Як повідомляє The Daily Mail, на дружині принца Вільяма була ефектна сукня від Alexander McQueen, яка коштує півтори тисячі доларів. Дружина Байдена теж вирішила не пасти задніх у плані яскравості барв.

Жінки поспілкувалися з маленькими учнями та з експертами-освітянами.

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До слова, в неділю Байденів чекає в гості в Віндзорському палаці Її Величність.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп свого часу збентежив Її Величність своїми манерами.

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