Чарівні сукні й зворушлива зустріч із онкохворою дівчинкою: Міддлтон завершила тур Шотландією

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон завершили офіційну поїздку Шотландією. Наостанок 39-річна герцогиня залишила дуже важливу справу: зустріч із 4-річною дівчинкою Мілою, яка бореться з лейкемією.

Кейт і Міла домовилися про це кілька місяців тому та узгодили, що обидві надягнуть рожеві плаття.

Як повідомляється в Instagram герцога та герцогині, фото Міли увійшло до сотні фіналістів проєкту Кейт #HoldStill2020. Під час локдауну сім'я дівчинки старанно оберігала її від будь-яких контактів, адже маленька саме проходила хіміотерапію. Міддлтон тоді поспілкувалася з нею телефоном. І ось нарешті Мілу з мамою запросили на чаювання до палацу Голірудгауз.

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Як пише Elle, на Кейт було плаття від ME+EM.

Іншу, цього разу блакитну сукню Catherine Walker Міддлтон вигуляла під час візиту до Генеральної асамблеї церкви Шотландії, пише Town&Country.

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Нагадаємо, для першого офіційного виходу в цій поїздці Кейт практично скопіювала один із яскравих луків принцеси Діани.

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