Мішина у Криму попозувала на яхті в купальнику та назвала головне призначення жінки
Акторка Ксенія Мішина, якій днями виповнилося 32, поїхала відсвяткувати свій день народження до рідного Криму, де живуть її батьки. На окупований півострів разом із зіркою гайнув і її бойфренд Олександр Еллерт.
У Instagram Ксюша поділилася кількома фото себе у купальнику та роздумами про важливе.
"Помітила нещодавно таку закономірність... Якщо щось іде не так, якщо вас намагаються вивести з рівноваги, висмоктати енергію, поруч завжди є те, чим у цю ж хвилину ви пожете наповнитися, надихнутися... Ті звичні речі, пейзажі та "простота", котру ми звикли не помічати! У нас завжди є вибір, як реагувати та на що витрачати себе та свою енергію!", - підкреслила жінка.
Нагадаємо, в червні Мішина та Еллерт, які вже обговорюють майбутніх спільних діточок, побували на йога-ретріті у Карпатах.
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