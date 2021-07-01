"Із цицьками на підборідді та трусами на шиї": Стужук показала кумедні ФОТО в бікіні

Блогерка Софія Стужук, котра зараз відпочиває в Туреччині, потішила шанувальників незвичною серією фото в купальнику. Кралечка щедро вимастилася чимось схожим на крем від сонця чи, навпаки, засіб після засмаги.

Зі своїх високо підтягнутих трусів Соня теж покепкувала.

Стужук вирішила показати підписникам трохи пляжного антигламуру фото з instagram стужук

"Шо там Кардашян у Римі, он ловіть найкрасивішу та найсексуальнішу жінку з обкладинки плейбой із цицьками на підборідді та трусами на шиї", - написала вона.

Чи можна підтягти трусики ще вище?

Нагадаємо, Стужук дуже задоволена тим, що зважилася на пластику грудей. У кожну цицю їй вставили імплант на 450 мілілітрів.

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