"Із цицьками на підборідді та трусами на шиї": Стужук показала кумедні ФОТО в бікіні
Четвер, 1 липня 2021, 16:00
Блогерка Софія Стужук, котра зараз відпочиває в Туреччині, потішила шанувальників незвичною серією фото в купальнику. Кралечка щедро вимастилася чимось схожим на крем від сонця чи, навпаки, засіб після засмаги.
Зі своїх високо підтягнутих трусів Соня теж покепкувала.
"Шо там Кардашян у Римі, он ловіть найкрасивішу та найсексуальнішу жінку з обкладинки плейбой із цицьками на підборідді та трусами на шиї", - написала вона.
Нагадаємо, Стужук дуже задоволена тим, що зважилася на пластику грудей. У кожну цицю їй вставили імплант на 450 мілілітрів.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Стужук попозувала в спідньому на балконі та повчила любити себе
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії