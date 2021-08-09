"Моя королево веснянок": Потап у Хорватії зізнався в коханні до Каменських

Зіркове подружжя, Потап та Настя Каменських продовжують насолоджуватися відпочинком у Хорватії та робити красиві фото для своїх Instagram.

Перебування за кордоном навіть надихнуло артиста на допис англійською. Він присвятив його коханій дружині.

Потап із Настею проводять серпень у Хорватії фото з instagram потапа

"Ми любимо наше життя та поважаємо територію одне одного, кожна секунда разом робить нас сильнішими, а наші почуття - глибшими, кохаю тебе, моя Королево Веснянок", - написав Потап.

Тему веснянок не розкрито!

Як відомо, пара одружена вже чотири роки, хоча приховувала свій союз до травня 2019-го. Настя вже хоче народити від Потапа.

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