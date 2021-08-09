"Моя королево веснянок": Потап у Хорватії зізнався в коханні до Каменських
Понеділок, 9 серпня 2021, 12:28
Зіркове подружжя, Потап та Настя Каменських продовжують насолоджуватися відпочинком у Хорватії та робити красиві фото для своїх Instagram.
Перебування за кордоном навіть надихнуло артиста на допис англійською. Він присвятив його коханій дружині.
"Ми любимо наше життя та поважаємо територію одне одного, кожна секунда разом робить нас сильнішими, а наші почуття - глибшими, кохаю тебе, моя Королево Веснянок", - написав Потап.
Як відомо, пара одружена вже чотири роки, хоча приховувала свій союз до травня 2019-го. Настя вже хоче народити від Потапа.
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