Зухвало вбрана Седокова посвітила соковитим стегном у торочках

Співачка Ганна Седокова закликала своїх підписників завжди вірити в себе. Цей важливий меседж 38-річна дружина Яніса Тімми підсилила гарячою світлиною в Instagram.

Ганна похизувалася апетитною фігуркою в мережі фото з instagram седокової

"Треба вірити в себе. Навіть коли весь світ проти. Навіть коли нема сил. Ті, хто не зміг, завжди намагатимуться тебе зупинити, щоби виявитися правими. Ті, хто зміг, завжди будуть надто зайняті, щоби обговорювати твій шлях. Вірити та діяти", - наголосила Аня.

Нагадаємо, Седокова по собі знає, як важко іноді буває протистояти знеціненню та хейту. Інколи зірку доводять до сліз жорстокі коментарі в Інтернеті.

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