Седокова зізналася, скільки кіло набрала на відпочинку, та зібралася худнути

Співачка Ганна Седокова, яка останні місяці старанно працювала над покращенням своєї фізичної форми, зізналася, що канікули на грецькому курорті дещо відкатили її назад. Зірка привезла додому кілька зайвих кілограмів.

Аня налаштована рішуче дати їм бій. Про це вона оголосила в Instagram.

"Я та мої вже плюс 4,5 вітають тебе в цьому дні 😂 Просто закортіло, як у старі добрі часи, викласти фото з ліфта", - написала зірка.

Седокова знову худне фото з instagram седокової

"Як ви зрозуміли, в мене після Греції плюс 6 кг. Єдине заспокоює, що я знаю, як це змінити. В мене сьогодні вранці було 66,5 кг. А два дні тому 68,5 кг", - поділилася вона.

Седокова оголосила, що обере десять підписниць, які бажають худнути з нею за компанію. Вона сподівається, що такий експеримент не дасть їй збочити з правильного шляху.

Нагадаємо, торік Ганна зізналася, що в ній "щось поламалося" після третіх пологів, і "сильна дівчинка проміняла зал на пельмешки". В намаганнях артистки повернути колишню себе її всіляко підтримує чоловік, Яніс Тімма. Вони тренуються разом та намагаються дотримуватися правильного харчування.

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