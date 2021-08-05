Мозгова похвалилася схудненням на 20 кіло

Продюсерка Олена Мозгова, котра в січні оголосила, що має на меті схуднути на 10-15 кіло, спромоглася досягти ще більш вражаючого результату.

"Мінус 20", - похвалилася дружина Девіда Аксельрода у Facebook.

Оце так результат! фото з Facebook мозгової

"Це був непростий, цікавий шлях. І він не закінчився, самовдосконалення ніколи не закінчується, особливо, якщо воно комплексне, і глибинне. Єдина проблема ... гардероб, але нехай це буде моєю єдиною проблемою))", - зазначила вона.

47-річна Олена, в якої останнім часом були серйозні негаразди зі здоров'ям, додала, що продовжує лікуватися.

"...Нерви, як сказав лікар тільки псуються швидко, а відновлюються довго", - написала вона.

Нагадаємо, Олена худне не сама, а в тандемі з коханим. Девід за півроку скинув уже 29 кіло.

Як відомо, спільній доні пари вже 6 років. Свіжим фото "Соломії прекрасної" продюсерка теж поділилася в мережі.

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