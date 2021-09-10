Замріяна жінка Тищенка попозувала в авті для глянцю. ФОТО

П'ятниця, 10 вересня 2021, 09:32

Дружина скандального Зе-нардепа Миколи Тищенка, Алла Барановська побажала всім красивої осені та проілюструвала це побажання, звісно ж, фотографіями красивої себе.

У Instagram молодиця поділилася кадрами зі своєї торішньої фотосесії для L'Officiel Ukraine.

 
Трохи осіннього настрою від дружини Тищенка
фото з instagram барановської

"...Тут був незвичний мій настрій, мінімум макіяжу, погляд не сумний, просто дуже спокійний", - вточнила Алла.

 
Так виглядає спокійна Алла
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно 26-річна Алла, яка має від 49-річного Миколи синочка Давида, розказала, коли ощасливить коханого ще однією дитиною.

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