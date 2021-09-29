Міддлтон на прем'єрі нового "Джеймса Бонда" вразила ошатною золотою сукнею. ФОТО
Схоже, на вихід 25-го фільму про агента Джеймса Бонда з нетерпінням чекали й кіномани з королівської родини.
На прем'єру "007: Не час помирати", що відбулася 28-го вересня в лондонському Royal Albert Hall, прийшли принц Чарльз, Камілла Паркер-Боулз, принц Вільям та Кейт Міддлтон.
39-річна герцогиня Кембриджська засвітилася на червоному хіднику в сукні з кейпом від улюбленого бренду Jenny Packham. Коштує така 4 тисячі фунтів стерлінгів (5,4 тисячі доларів).
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У мережі Кетрін уже проголосили "новою дівчиною Бонда". До речі, дружина Вільяма на прем'єрі встигла перекинутися слівцем із Деніелом Крейгом.
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Нагадаємо, на попередню стрічку "Бондіани", "007: Спектр" Міддлтон ходила в світлому сіро-блакитному платті. Її супроводжували Вільям і тоді ще затятий холостяк Гаррі.
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