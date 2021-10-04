Приходько в білому луці посвітила оголеними грудьми. ФОТО

Співачка Анастасія Приходько попозувала для нової чуттєвої фотосесії. Зірка показалася в молочно-білому костюмі, причому піджак надягла на голе тіло, оголивши трохи грудей.

Кадрами з Настею поділилася в Instagram фотографка Тетяна Бундзило.

34-річна Приходько позувала в стильному луці, злегка оголивши декольте фото з instagram

Як вам такий образ зірки?

Нагадаємо, в березні Приходько народила третю дитину. Після пологів зірка вже встигла схуднути на 20 кіло.

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