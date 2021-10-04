Приходько в білому луці посвітила оголеними грудьми. ФОТО
Понеділок, 4 жовтня 2021, 15:00
Співачка Анастасія Приходько попозувала для нової чуттєвої фотосесії. Зірка показалася в молочно-білому костюмі, причому піджак надягла на голе тіло, оголивши трохи грудей.
Кадрами з Настею поділилася в Instagram фотографка Тетяна Бундзило.
Нагадаємо, в березні Приходько народила третю дитину. Після пологів зірка вже встигла схуднути на 20 кіло.
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