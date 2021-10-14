На домашньому: дружина Медведчука в леопардових капцях попозувала з онуком

Телеведуча Оксана Марченко поділилася світлиною з 5-місячним онуком Віктором, який нечасто з'являється в бабусиному Instagram.

Із малюком на колінах дружина одіозного політика Віктора Медведчука привітала своїх підписників зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, свого сина Богдана Оксана оженила минулої осені. А вже навесні 2021-го в молодика та його жінки Катерини народився первісток.

Як відомо, від Медведчука в Марченко є 17-річна донька Даша.

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