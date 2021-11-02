Кобальтовий синій: Міддлтон вигуляла чергову яскраву сукню

Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, яка останнім часом бере приклад із Її Величності та тяжіє до яскравих барв у одязі, з'явилася на публіці в сукні від Eponine.

Вбрання кобальтового синього кольору - з минулорічної колекції бренду, пише Town & Country.

Кобальтовий синій колір - тренд цієї осені фото getty images

Разом із чоловіком, свекром та свекрухою Міддлтон відвідала захід United Nations Climate Change Conference у Глазго. Королеві Єлизаветі, яка нещодавно нездужала, і якій лікарі порадили поберегтися, довелося обмежитися записаним відеозверненням.

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Раніше того ж дня Кейт із Вільямом зустрілися з юними скаутами. Герцогиня вділа черевики, улюблені скінні, гольф та жилетку від Ganni, не забувши й про скаутський шалик.

Герцог та герцогиня покидали з дітками "насіннєві бомби" фото getty images

фото getty images

Нагадаємо, у цьому взутті Кетрін нещодавно практикувалася в скелелазінні. А ще в неї є "вічні" чоботи для візитів на ферми тощо.

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