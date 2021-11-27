Колишня Кличка показала, з ким проводить канікули на Гаїті
27 листопада 2021, 11:05
Колишня наречена боксера Володимира Кличка, американська актриса Хейден Пенетьєрі відзначила День подяки на Гаїті.
Компанію їй склали мама Леслі Вогель та брат Дженсен Пенетьєрі.
Фотографіями з канікул Хейден поділилася в Instagram
Нагадаємо, у квітні цього року Хікерсона, який неодноразово кривдив Пенетьєрі, засудили до тюремного ув'язнення. Але вже в липні він вийшов з в'язниці і його знову бачили з Хейден.
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