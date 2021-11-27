Колишня Кличка показала, з ким проводить канікули на Гаїті

Колишня наречена боксера Володимира Кличка, американська актриса Хейден Пенетьєрі відзначила День подяки на Гаїті.

Компанію їй склали мама Леслі Вогель та брат Дженсен Пенетьєрі.

Фотографіями з канікул Хейден поділилася в Instagram

Схоже, майже 7-річна дочка Хейден і Володимира, Кая все ще перебуває з татом

Принаймні на фото актрису оточують інші чоловіки

Нагадаємо, у квітні цього року Хікерсона, який неодноразово кривдив Пенетьєрі, засудили до тюремного ув'язнення. Але вже в липні він вийшов з в'язниці і його знову бачили з Хейден.

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