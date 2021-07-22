Дочекалася з в'язниці: колишня Кличка знову зустрічається з чоловіком, що її бив - ЗМІ

Схоже, життя нічого не навчило американську акторку Хейден Пенетьєрі. 31-річна зірка, котра рік тому домоглася арешту бойфренда-аб'юзера, після виходу останнього з тюрми знову почала з ним зустрічатися.

Браян Хікерсон, котрий не лише бив, а і кусав колишню наречену Володимира Кличка, провів за ґратами лише 13 днів.

Протягом останнього тижня Браяна та Хейден двічі бачили разом, повідомляє People.

Невже Хейден знову зійшлася з чоловіком, котрий її лупцював? фото з instagram perezhilton

"Голуб'ята" відвідували ресторани.

Зі слів джерела видання, Хікерсон зараз активно працює з психологом.

"Хейден не забуде того, що він зробив, але вона хоче пробачити та рухатися далі", - пояснив інформатор.

Він додав, що сама актриса, в якої, подейкували, були проблеми з алкоголем, нині твереза, і в неї все гаразд.

Нагадаємо, Браян отримав 4-річний випробний термін, а до Хейден суд йому заборонив наближатися впродовж 5 років. Щоправда, Хікерсон і раніше порушував заборону.

Як відомо, в Кличка з Пенетьєрі є спільна донька Кая Євдокія. Дівчинка живе з татом.

Фото з Instagram Пенетьєрі

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