Дочекалася з в'язниці: колишня Кличка знову зустрічається з чоловіком, що її бив - ЗМІ
Схоже, життя нічого не навчило американську акторку Хейден Пенетьєрі. 31-річна зірка, котра рік тому домоглася арешту бойфренда-аб'юзера, після виходу останнього з тюрми знову почала з ним зустрічатися.
Браян Хікерсон, котрий не лише бив, а і кусав колишню наречену Володимира Кличка, провів за ґратами лише 13 днів.
Протягом останнього тижня Браяна та Хейден двічі бачили разом, повідомляє People.
"Голуб'ята" відвідували ресторани.
Зі слів джерела видання, Хікерсон зараз активно працює з психологом.
"Хейден не забуде того, що він зробив, але вона хоче пробачити та рухатися далі", - пояснив інформатор.
Він додав, що сама актриса, в якої, подейкували, були проблеми з алкоголем, нині твереза, і в неї все гаразд.
Нагадаємо, Браян отримав 4-річний випробний термін, а до Хейден суд йому заборонив наближатися впродовж 5 років. Щоправда, Хікерсон і раніше порушував заборону.
Як відомо, в Кличка з Пенетьєрі є спільна донька Кая Євдокія. Дівчинка живе з татом.
Фото з Instagram Пенетьєрі
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