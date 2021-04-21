Чоловіка, що бив і кусав екснаречену Кличка, засудили до тюремного ув'язнення

Американець Браян Хікерсон вирушить до в'язниці за те, що піддавав фізичному насильству свою колишню співмешканку, акторку Хейден Пенетьєрі, колишню наречену боксера Володимира Кличка.

Аб'юзера засудили до 45 діб за ґратами.

Про таке рішення суду виданню People офіційно повідомили в прокуратурі округу Лос-Анджелес.

Кличко та Пенетьєрі оголосили про розрив улітку 2018. Актиса одразу ж почала зустрічатися з Хікерсоном

Хікерсон почне відбувати покарання 7-го травня. Крім цього, чоловік мусить відшкодувати збитки в розмірі 500 доларів, а також відвідати 52 заняття з керування гнівом. Йому призначено 4-річний випробний термін, а до своєї жертви він не має права наближатися протягом 5 років.

Нагадаємо, вперше Браяна заарештували за побиття Хейден у 2019-му. За словами, на тілі жертви були не лише синці й садна, а і слід від укусу. Але акторка не лише не стала свідчити проти свого кривдника в суді, а й продовжила залишатися в токсичних стосунках. У лютому 2020-го Хікерсона знову арештували за домашнє насильство.

Лише влітку того ж року Хейден знайшла в собі сили піти до суду по охоронний ордер та добитиватися покарання для Браяна. Паралельно 31-річна зірка буцімто почала лікуватися від алкогольної залежності.

Як відомо, в Пенетьєрі з Кличком є спільна донька Кая Євдокія. Їй шість років, і вона живе з татом в Україні.

Фото з Instagram

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