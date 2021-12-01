Дуже вагітна Ешлі Грем в топіку і лосинах показала свій воркаут. ВІДЕО

Плюссайз модель Ешлі Грем, яка невдовзі стане мамою двійні, показала своє тренування.

Відео із заняття йогою 34-річна зірка опублікувала в Instagram. На ньому вона практикує різноманітні асани й дихальні практики, а також добряче розтягується.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

"Заняття йогою для вагітних", – лаконічно написала красуня.

Цим фото модель оголосила про другу вагітність фото instagram@ashleygrahem

У коментарях фоловери Ешлі висловили захоплення її воркаутом, мовляв "здорова мама, здорові малюки".

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І позувати у купальнику

Нагадаємо, у липні Грем розповіла про свою другу вагітність. Пізніше вони з чоловіком, 32-річним режисером Джастіном Ервіном оголосили, що очікують двійню хлопців. Наразі подружжя вже виховує 1,5-річного сина Айзека, якого Грем народила вдома. До речі, при першій вагітності модель так само займалася спортом.

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