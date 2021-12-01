Дуже вагітна Ешлі Грем в топіку і лосинах показала свій воркаут. ВІДЕО
Плюссайз модель Ешлі Грем, яка невдовзі стане мамою двійні, показала своє тренування.
Відео із заняття йогою 34-річна зірка опублікувала в Instagram. На ньому вона практикує різноманітні асани й дихальні практики, а також добряче розтягується.
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"Заняття йогою для вагітних", – лаконічно написала красуня.
У коментарях фоловери Ешлі висловили захоплення її воркаутом, мовляв "здорова мама, здорові малюки".
Нагадаємо, у липні Грем розповіла про свою другу вагітність. Пізніше вони з чоловіком, 32-річним режисером Джастіном Ервіном оголосили, що очікують двійню хлопців. Наразі подружжя вже виховує 1,5-річного сина Айзека, якого Грем народила вдома. До речі, при першій вагітності модель так само займалася спортом.
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