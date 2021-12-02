Колишня Богдана в боді та чоботях посвітила стегнами на підлозі
2 грудня 2021, 13:00
Колишня дружина колишнього голови АП Андрія Богдана, переможниця "Холостяка" Анна Богдан похизувалася стрункою фігуркою в новому фотосеті.
Свої довгі ніжки в не дуже зручних позах вона показала в Instagram.
Нагадаємо, після розлучення з Богданом через стрес Аня погладшала на 16 кіло. Проте коханій Михайла Заливака зрештою вдалося взяти себе в руки.
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