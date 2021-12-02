Колишня Богдана в боді та чоботях посвітила стегнами на підлозі

Четвер, 2 грудня 2021, 13:00

Колишня дружина колишнього голови АП Андрія Богдана, переможниця "Холостяка" Анна Богдан похизувалася стрункою фігуркою в новому фотосеті.

Свої довгі ніжки в не дуже зручних позах вона показала в Instagram.

 
Богдан попозувала на підлозі в ефектному луці
фото anna vityuk з Instagram  богдан
 
Це такий різновид планки, Аню?
 

Нагадаємо, після розлучення з Богданом через стрес Аня погладшала на 16 кіло. Проте коханій Михайла Заливака зрештою вдалося взяти себе в руки.

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