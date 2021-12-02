Колишня Богдана в боді та чоботях посвітила стегнами на підлозі

Колишня дружина колишнього голови АП Андрія Богдана, переможниця "Холостяка" Анна Богдан похизувалася стрункою фігуркою в новому фотосеті.

Свої довгі ніжки в не дуже зручних позах вона показала в Instagram.

Богдан попозувала на підлозі в ефектному луці фото anna vityuk з Instagram богдан

Це такий різновид планки, Аню?

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Нагадаємо, після розлучення з Богданом через стрес Аня погладшала на 16 кіло. Проте коханій Михайла Заливака зрештою вдалося взяти себе в руки.

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