Міс Неплях у кутюрній сукні прикрасила обкладинку австрійського глянцю
Вівторок, 7 грудня 2021, 18:01
Напередодні фіналу конкурсу "Міс Всесвіт", що відбудеться 12-го грудня в Ізраїлі, українська учасниця Анна Неплях поділилася digital-обкладинкою австрійського L’Officiel зі своїм зображенням.
Аня позувала у жовтій сукні від ліванського кутюр’є Джорджа Хобейки. Зйомки відбувалися в листопаді у Парижі.
Директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова раніше ділилася відео з бекстейджу.
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Нагадаємо, Неплях повезла до Ізраїлю 7 валіз з одягом та 15-кілограмовий національний костюм.
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