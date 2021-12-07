Міс Неплях у кутюрній сукні прикрасила обкладинку австрійського глянцю

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:01

Напередодні фіналу конкурсу "Міс Всесвіт", що відбудеться 12-го грудня в Ізраїлі, українська учасниця Анна Неплях поділилася digital-обкладинкою австрійського L’Officiel зі своїм зображенням.

Аня позувала у жовтій сукні від ліванського кутюр’є Джорджа Хобейки. Зйомки відбувалися в листопаді у Парижі.  

 
Під час подорожі до Парижа Аня позувала не лише у відвертій кофтинці без ліфчика, а й в розкішних сукнях 

Директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова раніше ділилася відео з бекстейджу. 

Нагадаємо, Неплях повезла до Ізраїлю 7 валіз з одягом та 15-кілограмовий національний костюм. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Уже не дівчинка, але ще без ботоксу": Міс Неплях відзначила 27-річчя

"Ми всі неідеальні": Міс Неплях у спортзалі показала складки на животі

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Неплях про любов до горілки, табу в сексі та ескорт-чутки


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів