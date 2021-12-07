Міс Неплях у кутюрній сукні прикрасила обкладинку австрійського глянцю

Напередодні фіналу конкурсу "Міс Всесвіт", що відбудеться 12-го грудня в Ізраїлі, українська учасниця Анна Неплях поділилася digital-обкладинкою австрійського L’Officiel зі своїм зображенням.

Аня позувала у жовтій сукні від ліванського кутюр’є Джорджа Хобейки. Зйомки відбувалися в листопаді у Парижі.

Під час подорожі до Парижа Аня позувала не лише у відвертій кофтинці без ліфчика, а й в розкішних сукнях

Директорка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова раніше ділилася відео з бекстейджу.

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Нагадаємо, Неплях повезла до Ізраїлю 7 валіз з одягом та 15-кілограмовий національний костюм.

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