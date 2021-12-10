Заливако у день народження Богдан назвав її кометою з ногами

Тепер уже екс-"Холостяк" Михайло Заливако привітав із днем народження свою дівчину Анну Богдан. Він присвятив ексдружині голови АП допис у Instagram, у якому перелічив її головні чесноти.

Михайло зізнався, що хотів і бачив поряд із собою саме таку людину, як Аня.

Анна Богдан відсвяткувала своє 29-річчя фото з instagtram богдан

"Ти дуже крута і сильна особистість, так само, як і неймовірна жінка. Мені дуже подобається, як ти дуркуєш та смієшся зі мною. І при всьому цьому ти нереально жіночна та мудра", - написав Заливако.

"Я тобі вже вранці говорив, що хочу, щоби в твоєму житті була радість і щастя такими, як ти їх бачиш. Щоби завжди була ціль як досяжна, так і ні. Мрій... мрій якомога більше! Будь яскравою і ніколи не стій на місці. Ти комета, в якої дуже довгий хвіст (у твоєму випадку це ноги) мої кохані ноги", - зізнався він.

Дійсно, такі ноги гріх не згадати у привітанні

Багдан же кокетливо написала, що їй "знову 18", та подякувала Михайлові за те, що "увірвався в її життя та робить щасливою".

Нагадаємо, Заливако не прихочує, що спочатку на телепроєкті йому Богдан не сподобалася, і якби він міг, то відправив би її додому.

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